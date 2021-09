Cette édition de Liège-Bastogne-Liège pour espoirs était doublement inédite. Avec cette date à la fin de l’été et plus au printemps et avec cette arrivée dans la montée de La Redoute. Le verdict, samedi, a aussi été un peu inédit. Car il n’y a pas eu de coureur d’Hagens Berman Axeon dans les quatre premiers, ce qui n’était plus arrivé depuis… 2011 ! Le vainqueur, le Britannique Leo Hayter, s’est imposé en solitaire. Ce coureur de l’équipe de développement de DSM de 20 ans a décroché son premier succès de référence chez les espoirs. Son nom est déjà connu dans le monde du vélo. Via celui de son frère, Ethan, qui perce au plus haut niveau chez les pros, au sein de l’armada INEOS-Grenadiers. Il vient de remporter une étape du Tour de Grande-Bretagne, où il n’a été devancé au classement final que par un Wout Van Aert surpuissant.

Puissant, son petit frère l’était également dans les pentes de La Redoute. Dans laquelle il a distancé ses compagnons d’échappée dans sa première ascension, avant de résister au retour du premier peloton.

Dans lequel se trouvaient encore deux Wallons. Le Hennuyer Louka Matthys et le Liégeois Johan Meens. Ce dernier s’est classé douzième de la classique liégeoise. Un bon résultat pour le coureur de la formation Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team, qui confirme ses progrès cette saison. (...)