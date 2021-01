Jonathan D'Ostilio, capitaine du RFC Liège: "Pouvoir reprendre est déjà une grande chance" Liège100% Web Matthias Sintzen © MaMick Photography

C'est sourire aux lèvres que les joueurs et le staff du RFC Liège ont retrouvé le chemin des terrains ce lundi.



A l'issue de la séance de reprise, le coach Drazen Brncic se montrait "globalement content, même s'il y a encore du travail". Après ces longues semaines de pause forcée, quoi de plus normal finalement?



Certains jeunes en examens et l'un ou l'autre blessé manquait à l'appel. Mais le capitaine de l'équipe, Jonathan D'Ostilio, était bien entendu au rendez-vous afin de préparer au mieux le match contre le Sporting Anderlecht, prévu début février.



Comment se sent-on après une si longue pause? "Heureux. On oublie la fatigue et on prend du plaisir à se retrouver entre potes et à toucher le ballon. Ca parait banal mais pour beaucoup, c'est un métier et tout le monde a (...)