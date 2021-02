Depuis ce lundi, José Jeunechamps est officiellement le nouvel adjoint de Franky Vercauteren à l’Antwerp, où il retrouve également Rudy Cossey, qu’il a côtoyé au Cercle Bruges. Verviétois de 53 ans, il a déjà pu travailler avec Vercauteren chez les Brugeois mais aussi à OHL. Rencontre avec l’homme qui est également riche d’une expérience au Standard de Liège, à Metz (France) et à Charlton (Angleterre).

Vous êtes resté un peu plus de six mois écarté des terrains. Les défis vous manquaient ?

"C’est la première fois de ma carrière que je ne commençais pas une saison. Le football me manquait, surtout en cette période compliquée avec le Covid. Lorsque l’on passe de dix heures de travail à zéro, le trou est énorme."

Avant de signer à l’Antwerp, avez-vous eu d’autres contacts ?

"Oui, j’ai eu beaucoup de touches mais la situation était compliquée partout. J’ai eu des contacts en France mais c’est souvent l’adjoint qui est devenu T1 car les clubs comptent leurs sous. Rien ne se concrétisait. Pendant ce temps, on doute, on s’énerve, on est impatient…"