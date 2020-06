José Lardot est devenu officiellement le président de Solières ce mardi soir lors du Conseil d’Administration.

La saison dernière, José Lardot a vécu une vraie désillusion avec Huy. “Sans l’interruption du championnat, je pense que l’on se serait sauvé, j’ai reçu le coup de grâce quand on m’a appris que l’on descendait.”

Huy sera finalement repêché mais José Lardot était parti à Solières

À Solières, dont il a pris la présidence ce mardi en soirée (“sincèrement, cette fonction ne change rien à mon approche, on va diriger ensemble”), ils sont quatre (avec Jean-Paul Remacle, Jean-Marc Fortin et Frédéric Delleuze) à tenir les cordons de la bourse et du club. “La réussite du projet passera par une entente à quatre. Ainsi, on pourrait tenir sur le long terme.”

