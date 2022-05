José Lardot s’en va de Solières : "Un cataclysme" Liège Thomas Bastin © Heymans

Malade, José Lardot n’est plus le président de Solières. Comment le club pourra-t-il se relever ?



L’annonce a fait l’effet d’une bombe dans le microcosme du football régional. José Lardot n’est plus le président de Solières. Et ce, pour des raisons de santé. Un choc Chemin de Perwez. Car rien ne présageait l’homme fort soliérois de prendre ses distances avec son club. (...)