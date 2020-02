Un grand Biersard et une meilleure gestion de match : la recette gagnante des Rats face à Tilleur.

Si les Hamoiriens l’ont emporté grâce à davantage de réalisme que leur hôte tilleurien, c’est en grande partie aussi à la prestation de leur dernier rempart, Joseph Biersard.

“C’est le genre de matchs qui me motivent toujours et dans lesquels je sors souvent des grosses prestations. Et si je dois retenir un arrêt, je dirais que celui que je fais vers la cinquantième minute face à Wanderson est certainement le plus détermin