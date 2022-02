Dès le début de match, on sentait que la défense visétoise manquait d'agressivité. Elle mettait beaucoup trop de temps à récupérer le ballon. Hadzic et Brixhe prenaient cependant l'initiative et les Visétois profitaient de trois pertes de balle tongroises pour passer de 3-5 à 7-5.

Une exclusion temporaire de Vancosen se payait toutefois cash et Siraut, après avoir stoppé un penalty de Hadzic, multipliait les arrêts, permettant ainsi à son équipe de rester dans la partie et même de repasser devant à 11-13.



Deux penalties de Kedziora permettaient à Visé d'égaliser mais, suite à une nouvelle exclusion temporaire de Vancose, les Visétois encaissaient trois empty goals. Nguema leur permettait toutefois de n'être mené que d'un but au repos.



Le Français égalisait même dès la reprise mais les six minutes suivantes étaient catastrophiques pour Visé (0-5). Kedziora et Vancosen tentaient de secouer le cocotier mais Visé ne profitait pas de sa supériorité numérique pour revenir tandis que Delatte ne se montrait pas plus efficace que Plessers en dernier rempart. Après 44 minutes, Visé avait déjà encaissé 29 buts.



L'entrée spectactulaire du jeune Hougardy ramenait un peu d'espoir. Visé revenait à 29-30 mais de nouvelles pertes de balle évitables sonnaient le glas de ses espoirs.



Samedi prochain, Visé se déplace à Aalsmeer, actuel troisième de BeNeLeague.



HC Visé BM: Plessers (40') Delatte (20'), Brixhe 7, Nguema 4, Vancosen 9, Kedziora 5, Bello 2, Hadzic 4, Gava, Ranc, Destexhe, Massat, Boyon, Lahonda, Hougardy 3

Tongres: Siraut (59'), Van Hove (1'), Di Giacomo, T. Bolaers 7, Bique, Devisch, Meulders, Géradon, Rodado 1, Marchal 3, F. Glesner 4, N. Bolaers 3, Qerimi 10, Wozniak, C. Glesner 3, Dozen.

Intermédiaires: 5-5, 10-11, 17-18, 22-26, 29-30, 34-36.

