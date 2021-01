La pandémie de Covid-19 n’a pas épargné le monde du judo et le club de Visé n’a pas échappé à la règle. Ses dirigeants ont, en effet, été contraints d’annuler l’Open de Belgique, traditionnellement organisé à la fin janvier.

"Nous avons attendu le plus longtemps possible en suivant l’évolution de la crise sanitaire. Mais, mi-décembre, nous avons dû nous rendre à l’évidence que notre compétition était devenue impossible à organiser. Et nous avons pris la décision collégiale, avec la Fédération francophone et la ville, d’annuler !", explique Fabrice Flamand, entraîneur au club et responsable du hall omnisports visétois.