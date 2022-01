Ils visaient tous les deux une place parmi les dix meilleurs Belges au National des labourés et ils ont réussi, puisqu’ils ont intégré le Top 10. Juline Delcommune a terminé dixième du Championnat de Belgique des dames juniores, samedi, trois places derrière sa coéquipière et amie Zélie Graux, dans une catégorie dominée par la Flandrienne Xaydee Van Sinaey.



Tandis que son frère, Jules, lui aussi affilié au Team Off Road Wilink-Brussels Cycling, s’est classé septième de l’épreuve des cadets de première année, ce dimanche matin, sur le parcours sablonneux de Middelkerke. Jules a terminé à trente-sept petites secondes de la dernière marche du podium. Il se classe premier Wallon, à un peu moins de deux minutes du vainqueur, le Flandrien Arthur Van Den Boer, qu’il pointait comme le favori après avoir bataillé avec lui ces dernières semaines sur plusieurs manches du challenge namurois de fun-cross.