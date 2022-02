Julian Demarteau (Dison): "Contre Sprimont, mon plus mauvais match de la saison" Liège Alexandre Capart © JR Marot

Malgré la victoire, Julian Demarteau n’était pas enchanté de sa prestation dimanche.



Face à Sprimont, le médian défensif disonais Julian Demarteau est sorti à la 67e. Il n’était pas très ravi de sa prestation. Le joueur de 22 ans formé au Standard l’avoue d’emblée. "C’était mon plus mauvais match de la saison", lâche-t-il. "Je n’ai pas été à la hauteur des attentes dans un match mais l’équipe a fait le boulot et c’est le plus important. Je vais faire mon autocritique et je vais repartir positivement cette semaine."