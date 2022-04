Les semaines passent mais le constat ne bouge plus : le Stade Disonais se rapproche constamment du titre de champion. Après son succès contre Jodoigne (3-0), l’équipe du Val Fassotte conserve les cartes en main. Lors des deux journées de la fin du championnat, un bilan de quatre points sur six face à Onhaye et Gouvy lui suffirait à se coiffer des lauriers.

"Contre Jodoigne, le groupe a vraiment bien travaillé, que ce soit offensivement ou défensivement. (...)