Retour réussi pour Julie Allemand en province de Liège. Face à Pierre Cornia, qui l'a lancée chez les adultes, elle et ses coéquipières lyonnaises n'ont pas levé le pied.

Pour ce qui est de la partie, c’est Lyon qui inscrivait les deux premiers points. Côté Panthers, Julia Franquin était la première à marquer alors que le marquoir affichait 0-6. Après moins de quatre minutes de jeu, Pierre Cornia se sentait obligé de demander son premier temps mort car, même si on savait l’adversaire largement supérieur, le score était déjà de 2-13.

Le T1 des Lyonnaises comprenait que la tâche ne serait pas trop compliquée et faisait rapidement monter ses réservistes. Liège marquait un peu plus mais l’écart était tout de même de 16 points au premier quart temps.

Il fallait attendre près de cinq minutes pour que les joueuses locales inscrivent leurs premiers points dans le deuxième quart. Une différence de 36 points au repos qui était définitivement irrattrapable.

De retour sur le parquet, les Panthers ne lâchaient rien et ne perdaient le troisième quart que d’un point, en marquant même plus que lors des deux premiers réunis. Par contre, la dernière partie du match était nettement bien moins belle. Il fallait plus de cinq minutes pour que Jaleesa Maes débloque à nouveau le compteur. La fatigue se faisait ressentir et les fautes se multipliaient, offrant ainsi des points faciles aux adversaires, qui n'avaient pas besoin de cela pour s'imposer.



62 points de différence au buzz final, ça fait mal mais ça n'enlève rien au joli début de saison des Panthers.



Fiche technique

Panthers : LEBLON 8, DESCAMPS 3, FRANQUIN 5, BREWER 2, ROTBERG 5, Tremblez, Doppée 5, Peeters 5, Schwarz, Bremer, Maes 8.

Lyon : CRVENDAKIC 14, CHARTEREAU 12, CIAK 13, ALLEMAND 10, CHEVAUGEON 15, Jocyte 7, Tanqueray 8, Malonga 9 , Johannes 9, Badiane 6.

Quarts : 9-25, 8-28 (17-53) ; 18-19 (35-72), 6-31 (41-103).