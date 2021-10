Deux grands retours en deux mois, à l’Asvel d’abord, dans la cité ardente ensuite, c’est la saison des retrouvailles pour Julie Allemand ! Lyon et Liège, ses deux villes de cœur ? "Bien sûr, mais si Lyon est sans doute plus belle, plus variée et plus… chaude, Liège reste sans conteste ma ville !"

Une cité, une région que la meneuse internationale a naturellement hâte de retrouver à l’occasion de cette rencontre d’EuroCup : "Je suis excitée comme une puce à l’idée de rentrer chez moi. Jouer devant ma famille, mes amis, mes supporters, tous ces proches qui veulent venir, c’est top ! Mes équipières s’en rendent d’ailleurs bien compte car je ne leur parle plus que de çà et des réservations qui montent", rigole la Juprelloise au moment de grimper dans l’avion pour la Belgique.

"En fait, une fois n’est pas coutume, je me rends compte que je me focalise peut-être moins sur le match mais plutôt sur ce qu’il y a autour… l’avant, l’après, le moment de partage. Ça ne m’est jamais arrivé jusqu’ici, d’avoir autant de monde qui va venir pour moi, mais je crois que cela va me donner encore plus d’énergie pour le match, de chercher à rendre tous ces gens heureux." (...)