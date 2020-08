Un match tous les quatre jours ! Un rythme soutenu, effréné même. Une cadence à l’image des premiers mois de Julien Célestine dans le football letton : plein pot, sans s’encombrer l’esprit !

Arrivé chez les Oies l’été précédent en droite ligne du RWDM, le solide défenseur corse s’était à peine posé en bord de Meuse, le temps d’un demi-championnat. Dix-sept titularisations au cœur de la défense visétoise, le plus souvent en binôme avec Roméo Debefve, avant de plier bagage dans les derniers instants du mercato hivernal. Un peu à la surprise générale.

"Visé n’avait en effet pas trop l’intention de me voir partir", raconte Julien Célestine, le frère jumeau d'Enzo, ajoutant que son choix de mettre le cap bien plus au nord du continent, étonnant à l’époque, était réfléchi. "Notre coach géorgien cherchait un défenseur central gaucher, avec mes caractéristiques. Je ne me suis pas précipité, j’ai pris le temps de la réflexion avant que les discussions n’aboutissent."