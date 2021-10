Stockay-Verlaine, c’est devenu, au fil des années, un classique de notre foot national en D2 ou en D3 ACFF. Pour Tom Jurdan et Kevin Aka, ce sera une première.

Zoom sur leurs impressions juste avant ce derby toujours de feu.

Tom, Kevin, vous allez vivre votre premier Stockay-Verlaine. Êtes-vous conscients que c’est spécial ?

Tom : "Oui, particulier, le coach et le président attendent qu’on gagne. On sent que c’est le match de l’année. Un vrai derby quoi."

Kevin : "Oui, je sens déjà cette rivalité. J’ai déjà joué des derbys tendus comme ça à l’instar d’un Maasmechelen-Lommel. Mes amis devenaient alors mes ennemis sur le terrain (rires). Ce genre de match est pour moi." (...)