Jusqu'à 1200 personnes à Rocourt ce samedi face à Aywaille Liège M. S. Le coup d'envoi premier amical de la saison des Sang et Marine sera donné à 19h ce samedi. © BELGA

Le RFC Liège reçoit le RFC Aywaille ce samedi à 19h à Rocourt. Un match auquel 1200 supporters pourront prendre part.



En pratique, ils seront répartis par bulles de 8 personnes maximum, en tribune assise et le port du masque sera obligatoire sur tout le site.



Les abonnés 2021-2022 pourront y assister gratuitement. Pour ce faire, ils recevront un lien un e-mail de la société Emisys avec un lien permettant de s'inscrire et de recevoir un ticket.



Pour les visiteurs et supporters non abonnés, les inscriptions se feront via le site internet du RFCL à partir de ce jeudi 22 juillet à 20h. Le prix de la place est fixé à 10€.