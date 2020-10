Il y a quelques semaines, le FC Liège a tout mis en oeuvre afin d'accueillir un maximum de spectateurs pour les rencontres à domicile, tout en respectant les mesures sanitaires. En ajoutant deux tribunes tubulaires, il a reçu les dérogations nécessaires pour pouvoir accepter 1200 personnes dans son enceinte. Malheureusement, le club n'a jamais réellement pu en profiter suite à des remises et au match contre Warnant qui n'a attiré qu'un peu plus de 600 fans.

Depuis lors, la situation sanitaire dans notre pays s'est aggravée et les mesures ont dû être revues. La Nationale 1 est la seule division non-professionnelle à avoir encore l'autorisation de jouer. Reste à savoir pour combien de temps. Ce dimanche, Liège doit recevoir La Louvière Centre mais son stade ne peut plus accueillir que 600 personnes. Ce qui est bien trop peu pour un club qui compte déjà 800 abonnés et qui devra composer sans buvette.



Une demande a donc été introduite auprès de la police afin de pouvoir accueillir 200 personnes par tribune, soit 800 en tout, plus 50 VIP. "Cela pourrait permettre à tous nos abonnés et à nos partenaires d'assister à la rencontre‎", explique le club. "Nous demandons aux abonnés qui ne viendraient pas au stade de nous le faire savoir avant jeudi soir. Dans ce cas, ils recevront le code d’accès pour suivre la rencontre gratuitement en streaming et leur place pourra être proposée à d'autres supporters, à partir de vendredi matin." Tout cela en attendant les éventuelles décisions du comité de concertation de ce vendredi sur la tenue des activités sportives et des réunions qui doivent encore avoir lieu au sein de l'Union Belge.



Les abonnés qui souhaitent assister au match depuis le stade doivent obligatoirement s’inscrire via la plateforme en ligne.