Que du beau monde sur le marché (Fillieux, Biersard, Gérard) ou en partance (Mignon, Pire, Delbouille).

Changez ! Tel est un peu le slogan qui va résumer le mercato estival des… gardiens. Entre hypothèses, vérifiées ou non, et certitudes, le point sur les clubs de la province.

David Rico Garcia a lancé le carrousel des gardiens de but

En D1 amateurs, Liège pourra encore compter sur Kevin Debaty, toujours sous contrat, alors que Luca Alfieri sera de retour (seulement en transit ?) de Stockay.

Du côté de Seraing, Olivier Werner est sous contrat et Maxime Mignon, pour qui le club dispose d’une option d’un an, n’a qu’une envie : jouer et prendre des minutes. Sera-ce du côté de Visé, club qui veut se professionnaliser et où on l’annonce depuis longtemps ? En concurrence avec Gwennaël Jaa, ouvert à la discussion ? Sans oublier que l’actuel numéro 1 travaille dans l’enseignement…

En D2 amateurs, ça va secouer ! Il est en effet déjà acquis que Joseph Biersar