La préparation va crescendo pour l’URSL Visé. Dès ce week-end, les Visétois entrent carrément dans le vif du sujet avec une (troisième) rencontre amicale programmée à Esch-sur-Alzette contre la Jeunesse (D1 luxembourgeoise), immédiatement suivie d’un stage de cinq jours à La Bresse, dans les Vosges.

José Riga n’y emmènera certainement pas un noyau au complet, comme il le souhaitait, puisque le coach visétois multiplie toujours les essais pour tenter de trouver les profils manquants dans son effectif.

Dans ce registre-là, la signature de Paul Keita dans le courant de cette semaine répond pleinement à la volonté de l’ancien coach du Standard d’apporter davantage de caractère à son groupe. "Ce que je regarde avant tout, c’est sa personnalité. Il en a, ça s’est tout de suite vu sur le terrain", expliquait José Riga après la large victoire (5-0) de son équipe contre Waremme mardi soir. "Ceci dit, il n’a pas joué dans un fauteuil mais dans un divan (sic). Je souhaite forcément le revoir contre plus forte opposition mais le garçon est un bon joueur de foot, ça me paraît évident."

Besoin de temps

Le Sénégalais de 29 ans, qui a bien failli atterrir dans les divisions inférieures en Espagne, est donc de retour sur le sol belge, six mois après avoir quitté Waasland-Beveren pour une éphémère aventure en Turquie sous les couleurs d’Akhisarspor, club au parcours européen (contre le Standard notamment) en 2018 et aujourd’hui relégué en D3 ! Paul Keita a paraphé un contrat de deux saisons (avec option) en Basse-Meuse, sans pour autant faire une croix sur un retour dans le foot professionnel.

"Le plus important dans l’immédiat est de retrouver mon niveau de jeu pour tirer le club vers le haut. Disons que je suis à 70-80 % de ma meilleure forme, mais je sais qu’il me faudra un peu de temps pour m’adapter au club, au groupe et à la division", raconte Keita, au profil physique comparable à celui d’Ibrahima Seck, son compatriote de Zulte-Waregem. "Ma principale qualité reste la vision du jeu. J’essaie toujours de donner la bonne passe au bon moment pour mettre un coéquipier en position idéale. Dans mon rôle de médian central, j’aime toucher le ballon et construire le jeu, mais ma technique s’arrête là", prévient, souriant, l’ancien Lionceau de la Téranga. Dont le mètre nonante-deux devrait aussi s’avérer utile au jeu visétois.