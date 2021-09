Après avoir débuté à Visé, où il a été formé, Kevin Aka Etien (27 ans) a mis le cap sur la Flandre. Patro Eisden (où il a eu Brncic), Spouwen et Hasselt seront ses trois ports d’attache, où il a appris à faire mal aux adversaires d’entrée. “Les dix premières minutes de chaque mi-temps déterminent l’issue d’un match. Durant ces périodes, tu dois montrer à ton adversaire que tu lui seras supérieur sur la globalité de la partie. Tout doit être bon durant ce laps de temps et tu ne dois surtout pas, début du second acte, te reposer sur ce qui a déjà été fait.”

Le défenseur à la double nationalité et né en Côte d’Ivoire (à Agou) n’a donc pas pris le chemin des Six Bonniers pour y flâner. D’autant que ce n’est pas le style de la maison. “Depuis six mois, je suis papa d’une petite fille et mon désir était de revenir en province de Liège. (...)