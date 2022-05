Si Liège a dominé Dessel de A à Z mercredi (4-0), le match face à Dender sera sans aucun doute le plus important, même si les joueurs et le staff insistent en disant qu’il "comptera pour trois points comme tous les autres" et que "mentalement, rien ne change". On sent, du côté liégeois, un bon mélange entre confiance et sérénité. Le second neuf sur neuf de la saison est impératif.

Contre Dessel, le jeu liégeois était plutôt précis, travaillé et agréable à voir. (...)