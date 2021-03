L'ambition de Liège est claire: jouer les premiers rôles en Nationale 1 la saison prochaine. Dans ce cadre, le travail a commencé dans les travées de Rocourt.



La première bonne nouvelle est la reconduction du portier Kevin Debaty. Le solide et expérimenté dernier rempart est à Rocourt depuis 2019 et apporte la hargne nécessaire dans le groupe, tant sur le terrain que dans le vestiaire. Il est également vice-capitaine de l'équipe. Il a prolongé pour deux saisons supplémentaires.



"Son expérience et sa rage de vaincre seront très utiles au Matricule 4", indique le club.



D'Ostilio, Van Den Ackerveken, Mouchamps et Köse sont quant à eux toujours sous contrat.