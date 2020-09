Koen Baeyens nous a quittés ce mardi. Il a été à la tête de l'équipe première du VBC Waremme durant deux championnats consécutifs et a réussi de belles performances.



C'est sa soeur qui a annoncé la nouvelle et le club liégeois a tenu à rendre hommage à son ancien T1.



"Hier, nous avons appris la nouvelle de la mort de Koen Baeyens. Koen fut l'entraîneur principal de l'équipe homme au club lors des saisons 2008-2009 et 2009-2010, avec à la clé la montée vers la Ligue A. Le comité du VBC Waremme présente ses plus sincères condoléances à sa famille."



Les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux.

Grand sportif, il pratiquait également le beach volley, notamment avec Sacha Koulberg, l'actuel entraineur des Wawas.



La rédaction de La Dernière Heure/Les Sports+ présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Koen.