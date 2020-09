Korneel Douven est content du travail fourni par son équipe, qui avait faim de match.

Samedi, le HC Visé BM retrouvait l’esprit de match pour la première fois depuis six mois ; la dernière rencontre remontant au 7 mars à Bocholt. Un grand moment pour tous en attendant la reprise des compétitions officielles., dit Korneel Douven, lui aussi heureux. Un premier rendez-vous lors d’un tournoi triangulaire contre Lille Métropole et Beek totalement réussi : victoires 24-16 et 29-12.