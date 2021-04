Les Panthers ont vécu une saison de haut niveau au sommet du basket-ball féminin belge. À l’image de celle de Laura Henket, qui a décidé de s’en aller pour des raisons professionnelles et familiales. Une fameuse tuile. Dès l’annonce de ce départ, le travail en coulisses s’est accéléré pour trouver le successeur idéal. Le club savait que chercher une joueuse de ce type dans notre pays était presque peine perdue. Il a donc fallu se tourner vers l’étranger, et plus particulièrement les Etats-Unis.