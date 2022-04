L'ancien Diable rouge Henri Depireux est décédé Liège Matthias Sintzen L'ancien entraîneur nous a quittés à l'âge de 78 ans ce vendredi matin. © BELGA

L'ancien Diable rouge Henri Depireux est décédé ce vendredi sur le coup de 10h30 à l'âge de 78 ans. C'est en 1963 qu'il a débuté sa carrière professionnelle au RFC Liège, avant de rejoindre le voisin du Standard trois ans plus tard, où il a disputé 91 matchs. On l'a ensuite vu à Molenbeek, à Liège, à Bas-Oha et à Tilleur. Il compte également deux matchs avec les Diables rouges.



Sa carrière d'entraîneur a démarré en 1976, du côté de Bas-Oha, où il était joueur-entraîneur, tout comme à Tilleur ensuite. Au total, il a entraîné 22 équipes, dans 10 pays différents, entre 1976 et 2015, en terminant sa carrière de coach à Seraing alors qu'il avait déjà 71 ans.



Ce grand Monsieur du football belge, toujours attentif à ce qu'il se passait dans le monde du ballon rond, laissera un grand vide derrière lui.



La rédaction de La Dernière Heure/Les Sports+ présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches d'Henri Depireux.