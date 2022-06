Si vous êtes un suiveur attentif du football international, son nom, forcément, doit vous dire quelque chose. Car c’est bien sur la carte du monde qu’il faut situer l’énorme carrière de Ritchie Kitoko. Lequel, jusqu’à ce jour, n’a tout simplement jamais joué en seniors en Belgique. Formé au Standard qu’il quitte dès ses 21 ans, le médian défensif d’aujourd’hui 34 ans a essaimé partout en Europe. De l’Espagne (Albacete, Jaen, Grenade, Gijon, Murcie et Santander) en passant par l’Italie (Udinese) et la Grèce (Tripolis, Smyrnis, Volou et Zakynthos), ce Liègeois a bien bourlingué. Retour sur un parcours dingue qui l’a mené… jusqu’à Stockay.

Comment un joueur international comme vous atterrit finalement à Stockay ?

"En fait, j’avais pris une décision ferme en début de saison : cette campagne 2021-2022 serait ma dernière chez les professionnels. Attention, je ne suis pas du tout usé, mais j’étais en Grèce et vivre loin de ma famille me pesait. Elle ne pouvait pas toujours me rejoindre facilement parce qu’à Zakynthos, il y avait peu de vols. Cette saison a été compliquée en plus et m’a un peu fatigué. (...)