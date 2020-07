L'ancien docteur du Standard de Liège débarque à Seraing Liège Matthias Sintzen Il avait passé huit ans en bord de Meuse. © BELGA

Arrivé en 2012 au Standard de Liège, le docteur Jean Vervier et le club rouge et blanc se sont séparés en mai dernier après huit années de collaboration. Il avait déjà averti le club en décembre 2019 qu'il souhaitait quitter son poste.



Le docteur rejoint officiellement le club situé de l'autre côté de La Meuse puisqu'il s'engage au RFC Seraing, en D1B, qui réalise ainsi un pas de plus dans le monde professionnel.



Récemment, Vincent Ciccarella a quitté le club sérésien mais il ne devrait pas être remplacé. Le préparateur physique Carlos Rodriguez, lui, le sera, plus que probablement par quelqu'un d'externe au club.