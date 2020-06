L'ancien joueur du Standard et de Bruges, Wilfried Dalmat, de retour en Belgique © BELGA Liège Matthias Sintzen (& E. T.)

A 37 ans, le milieu de terrain va relever un dernier défi.



Wilfried Dalmat a fait les beaux jours de Mons (2006-2008), du Standard de Liège entre 2008 et 2010, avant de partir au Club Bruges. En 2016, après un passage de 2 ans au White Star, il est retourné en France, jouer dans le football amateur.



Il est maintenant de retour en Belgique et, après avoir été en contact avec plusieurs clubs de la région via un intermédiaire, il s'est engagé à Solières Sport en D2 ACFF! Toujours en bonne santé physique, le flanc droit qui préfère évoluer dans l'axe cherchait un club pour garder la forme. C'est à présent chose faite. Et à 37 ans, son aide devrait être bien précieuse!