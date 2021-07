L'ancien portier du RFC Liège "Kakou" rejoint le MVV Maastricht Liège Matthias Sintzen Il débarque aux Pays-Bas pour une saison sous forme de prêt. © MaMick

Romain Matthys vient de souffler ses 23 bougies. Depuis son départ du RFC Liège, où il avait été brillant, à la fin de la saison 2018-2019, il n'a pas réellement eu l'opportunité de s'exprimer. Sous contrat avec Eupen, "Kakou" a été prêté au RWDM (D1B) la saison dernière mais là aussi, il n'a eu que très peu de temps de jeu. Toujours sous contrat à Eupen jusqu'en juin 2022, il ne semblait toujours pas entrer dans les plans du club pour faire partie du noyau A. C'est la raison pour laquelle il est prêté au MVV Maastricht, en D2 néerlandaise, pour un an.



Il n'y va pas seul puisque Simon Libert et Marciano Aziz l'accompagnent dans cette aventure. "Le prêt donnera aux jeunes talents de la KAS Eupen l’opportunité d’acquérir plus de temps de jeu et de rythme de compétition", indique le cercle germanophone.



Et le directeur général, Christoph Henkel, d'ajouter: "Nous sommes très heureux que nous ayons pu convenir avec le MVV Maastricht et nos joueurs ce prêt pour une saison. La D2 néerlandaise offre à Marciano Aziz, Simon Libert et Romain Matthys une opportunité idéale d’acquérir du temps de compétition et de franchir dans ce contexte la prochaine étape importante de leur développement. Nous allons continuer à suivre de près nos joueurs à Maastricht. Nous leur souhaitons beaucoup de succès pour la saison à venir et nous nous réjouissons de les voir revenir à la KAS Eupen l’année prochaine."