Carlos Rodriguez arrive chez les Métallos

Dans un communiqué, le club de Seraing annonce l'arrivée de Carlos Rodriguez, son nouveau préparateur physique. "Le staff technique de notre noyau A va s’enrichir d’une personnalité particulièrement réputée dans son domaine, puisque Carlos Rodriguez va prendre en charge la préparation physique de nos joueurs. Doté d’une belle expérience du plus haut niveau, il apportera toute son expertise à nos joueurs."

Domicilié dans la région, licencié en éducation physique, Carlos Rodriguez s’est surtout fait connaître au Standard de Liège, avant de rejoindre le staff d’OHL cette saison écoulée.

“J’ai démarré mes fonctions au Standard en 2008, en tant qu’adjoint dans un premier temps, en combinant avec un poste d’assistant du Professeur Bury à l’Université de Liège dans son service de physiologie de l’effort. En 2012, je suis devenu préparateur physique principal à Sclessin, fonction que j’ai occupée durant quatre saisons. Parallèlement, je suis resté consultant auprès du Professeur Bury, tout en dispensant des cours à la Haute Ecole Charlemagne. Et enfin, j’étais occupé à OHL durant la saison dernière. Aux côtés notamment d’un certain José Jeunechamps, que je considère comme un véritable ami. On en a peu, mais il en fait incontestablement partie.”