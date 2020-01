Le nageur est rassuré après les Flanders et en appétit avant l’Euro Meet.

Les Flanders ouvraient la saison en bassin de cinquante mètres et donnaient les premières indications aux nageurs qui entament une année olympique. "Pour ma part, je suis satisfait mais pas rassasié", explique Alexandre Marcourt. Auteur d’un excellent chrono sur le deux cents mètres nage libre (1’48’’32), les motifs de satisfaction étaient nombreux. "Cela démontre déjà que je suis en forme et que mes nouvelles méthodes d’entraînement me conviennent. J’ai trouvé la préparation physique et mentale qui me convient. C’est extrêmement rassurant pour la suite de la saison. De plus, battre un ancien champion du Monde, Guy James, fait toujours plaisir", explique-t-il.