L'attaquant en test au RFC Liège n'est pas conservé Liège Matthias Sintzen Il a pourtant inscrit un triplé mardi, en amical. © DR

Lundi, les Sang et Marine ont débuté la seconde phase de préparation de la saison. A l'entraînement, ils accueillaient Hakim Abdallah, un ancien joueur de Nantes B et de Stoke City. Le lendemain de la première séance, il était titulaire pour affronter Faimes (P1).



Le nouveau venu s'illustrait en inscrivant trois buts sur les treize de l'équipe et faisait plutôt bonne impression, même si l'adversaire n'était pas des plus solides.



Il ne sera cependant pas conservé pour, selon nos informations, des raisons autres que sportives. Le club cherche encore un attaquant, même si ce n'est pas la priorité.



L'autre test, Ian Opdenakker, est toujours là mais il n'a pas (encore) signé.



Ce samedi soir, Liège affronte Melen, une autre formation de P1.