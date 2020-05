Maître Renaud Molders-Pierre a été mandaté par Dalhem, le champion de P3, afin de ne pas voir le scénario d'une saison blanche se réaliser…

On le sait, 15 clubs ont demandé à ce que la campagne 2019-2020 soit décrétée saison blanche après son arrêt anticipé. Une envie qui, si elle devait se concrétiser, nuirait fortement aux clubs promus qui ont déjà établi leur budget et réalisé leurs transferts en fonction d’un prochain exercice à l’échelon supérieur.

C’est le cas de l’Etoile Dalhem, qui avait remporté les deux premières tranches de P3 et comptait 9 points d’avance au moment de l’arrêt des compétitions. Dès lors, une espèce de contre-attaque est en place.

"Quinze clubs, dont quatorze flamands ont demandé l’annulation pure et simple de la saison et non le gel des compétitions", signale Maître Renaud Molders-Pierre, mandaté par les Bleus. "Si ces clubs devaient obtenir gain de cause le 26 mai devant la CBAS, cela signifierait que Dalhem n’accéderait pas à l’échelon supérieur ! Ce club, comme d’autres, risque donc d’être largement préjudicié."

D’autres clubs, comme les Francs Borains notamment, ont déjà mandaté des avocats. "Six ont pris contact avec des collègues, notamment dans la région hutoise. Je suis en contact avec d’autres clubs afin de rallier Dalhem, mais l’Etoile est actuellement mon seul client. Plusieurs matricules partagent notre position mais hésitent à nous rejoindre notamment pour des raisons financières. En agissant de la sorte, l’idée est d’anticiper et de pouvoir être informé des propos se tenant dans le dossier des 15. Tout en pouvant aussi faire part de notre point de vue."

Une vision qui pourrait convenir à tout un chacun. Promus et relégués. "Jusqu’ici, la décision de sacrer les équipes en tête de leur championnat est correcte. Mais si une décision contraire devait tomber, nous voulons prôner une alternative, comme Bruges le fait au niveau professionnel : tous les montants grimpent d’un échelon et l’on ne fait descendre aucun club. On repart ainsi avec des séries plus fournies, tout en sachant que plus de descendants seraient actés fin de saison 2020/2021 afin de retrouver des séries normales lors de l’exercice suivant. Que des montants, pas de descendant, personne ne serait ainsi préjudicié. »

Car, au final, on avait tout de même disputé plus des deux tiers de la compétition et non juste quelques matches. "Dans le cas de Dalhem, le club qui m’a mandaté, devoir rester en P3 serait perçu comme une profonde injustice."

Maître Molders-Pierre sait pertinemment que le risque d’avoir des recours devant les juridictions civiles existe…