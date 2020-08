La nouvelle équipe pour espoirs Carbonbike Cycling Academy continue de compléter son effectif pour la saison prochaine. Cette nouvelle formation lancée par Pascal Duthoo et dont le directeur sportif sera l’ancien pro Grégory Habeaux a fait signer, ce jeudi, trois nouveaux coureurs. Le Flandrien Jente Boons et les Liégeois Noah De Graef et Noah Fastres. Ils rejoignent dans l’effectif deux autres Liégeois, Antoine Cloux et Florent Gilles, mais aussi le coureur flamand Thomas Budenaers. "Nous comptons avoir douze ou treize coureurs pour créer une atmosphère conviviale et que tous les coureurs se côtoient souvent sur les courses", commente Grégory Habeaux. "Nous voulons travailler avec ces jeunes et les faire progresser, sans brûler les étapes."