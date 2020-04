A l'heure du confinement, toutes les idées sont bonnes pour s'occuper en se divertissant.

Des petites séquences toutes plus drôles les unes que les autres, où chacun a fait preuve d'originalité, ont été collées bout-à-bout. Korneel Douven s'est proclamé directeur artistique et Florian Glesner, éditeur. "J'ai demandé aux joueurs que ça reste top secret. J'ai créé un groupe WhatsApp avec eux et les ai mis dans un ordre précis. Ils devaient contacter la personne avant eux dans la liste pour voir comment elle lançait le ballon, etc. J'ai tout coordonné pour que la vidéo soit bien horizontale à chaque fois. Voilà comment j'ai passé mon week-end", explique Korneel Douven, fier du résultat final.





Pour Visé, c'est Sébastien Danesi et Vincent Bello qui ont participé à l'aventure.

Ce modèle basé sur le challenge avec le papier toilette commence à bien circuler sur la toile et pourrait bien donner des idées à certains autres joueurs ou clubs. "J'ai fait passer le message aux joueurs pour qu'ils contactent les jeunes de leur club afin qu'ils fassent la même chose."









Le coach du HC Visé, Korneel Douven, a eu une excellente idée: vendredi dernier, il a contacté deux joueurs de chaque club de Beneleague en leur demandant de participer au #BENEleaguehandballchallenge. Deux joueurs de chaque club ont pris part au projet en envoyant une vidéo de quelques secondes, où ils réalisent une petite vidéo d'eux en action. Volendam en a même envoyé trois alors que Houten n'en a envoyé qu'un.