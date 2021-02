Alors que l’on se comptait samedi à Louvain-La-Neuve pour les championnats de Belgique indoor, la compétition française équivalente a rassemblé plus de 500 dossardés à Miramas. Dans le lot, nous avions deux "double-nationalités" belgo-françaises que l’on a chaque fois retrouvées sur le podium : Claire Orcel, 2e à la hauteur derrière Solène Gicque et Antoine Sénard, fils d’un médecin français et d’une infirmière liégeoise vivant toujours à Esneux, vainqueur sur le 3000 chez les espoirs.