Le Royal Football Club Liégeois ‎a annoncé la signature du Benjamin Lambot ce jeudi. Défenseur central d'1m90, il est âgé de 34 ans. Comme Jérémy Perbet, il s'agit d'un joueur très expérimenté ayant connu le plus haut niveau du football belge. Il compte 51 matchs de Jupiler Pro League (Lierse, Cercle de Bruges et Tubize) et 201 rencontre en D1B (Antwerp, Cercle de Bruges, Tubize et Virton).

De retour d’une expérience d’une saison en Inde durant laquelle il a porté le brassard de capitaine et terminé troisième du championnat, Benjamin Lambot revient en Belgique et pose ses valises à Liège pour devenir un des leaders du groupe et tenir les rênes défensives de l’équipe pour atteindre l’objectif fixé par le club, à savoir le retour dans le monde professionnel.



"Liège est un club mythique qui n’est pas du tout un club amateur et je viens ici car mon ambition colle avec celles du club à savoir revenir chez les pros. J’apporte mon expérience, mon leadership et mon caractère de gagnant. Je suis proche des joueurs et je vais aussi aider le plus jeunes à progresser", a-t-il déclaré.



Durant sa carrière, il est également passé par l'Azerbaïdjan et Chypre

Défenseur, il est aussi parfois buteur. "J’ai marqué dans tous les championnats où je suis passé et à chaque fois je ponctue mon but d’une petite danse que je me réjouis de montrer aux supporters."