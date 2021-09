L'ex-Diable rouge Michel Renquin retrouve de l'emploi en... P2 liégeoise Liège M. S. Le MCS Liège, club de P2B, a décidé de se séparer de Gaspard Raia mais s'est rapidement retourné © Michel Tonneau

Comme l'annoncent en exclusivité nos confrères de l'Avenir Verviers, le MCS Liège a décidé de nommer Michel Renquin, bien connu pour sa carrière au Standard de Liège et chez les Diables rouges, au poste de T1.



Un accord survenu suite au licenciement de Gaspard Raia. Les résultats de ce dernier (3 points sur 12) ne correspondaient pas aux attentes.



Michel Renquin connait bien le club puisqu'il y est passé lorsque celui-ci était en P4. En tant que coach, il a entre autres côtoyé Visé, Virton et Ciney. Sans compter la Suisse, la France et le Luxembourg.