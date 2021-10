Dans le giron du ballon rond, le nom de Fabian Gallée (gardien) a résonné durant de nombreuses saisons. De Chaudfontaine, mais surtout de Seraing, où il a été formé à Warnant, où il a terminé, son CV indique des séjours à Charleroi, Wiltz, Montegnée, Malmedy, Oreye, Hannut, Bomal et Bas-Oha. Depuis trois ans, il a rejoint Torrevieja (Alicante) où il officie comme agent immobilier.

Fabian, depuis l’Espagne, qui suivez-vous encore ?

"Seraing, mon club de cœur. D’autant que l’école de jeunes reprend bien et que le club a rejoint la D1. Puis je suis en contact avec Fabian Jacquemin, qui y entraîne les jeunes et Stéphane Huet. Je suis encore de loin Bas-Oha via Fréson et Mercenier ou Thisnes où entraîne Pierre Longueville.

Quels sont vos trois souvenirs les plus mémorables ?

"La montée de promotion en D3 avec Seraing, le titre de (...)