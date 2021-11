Dimanche, Liège-Francs Borains aura une saveur toute particulière pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce que les deux clubs réalisent un bon début de saison et sont ambitieux. Ensuite parce que Dante Brogno va retrouver Rocourt, la terre où il a fait monter Liège de D2 en Nationale 1, après en avoir été privé la saison dernière en raison du Covid. Last but not least, ce match sera également celui des retrouvailles entre le coach des Francs Borains et celui de Liège, Drazen Brncic. Ensemble, ils ont porté le maillot du Sporting Charleroi entre 1995 et 1998, même si Dante y est resté bien plus longtemps. Avant ce duel, nous avons programmé les retrouvailles. Une sorte de "before" avant la sortie officielle. Pour "l’after", rendez-vous dans l’Espace Robert Waseige à Rocourt sur le coup de 17h dimanche.

Dante et Drazen, lorsque vous jouiez ensemble, imaginiez-vous votre coéquipier devenir un jour entraîneur ?

Dante Brogno : "Je ne pensais en tout cas pas que nous serions ici aujourd’hui en train d’évoquer un duel entre nous. À 27 ans, j’ai commencé à passer tous les diplômes d’entraîneur. Un jour, nous avions été battus au Germinal Ekeren (5-1, si je me souviens bien). Robert Waseige nous avait dit d’aller à l’interview, devant la presse, comme de futurs entraîneurs. On n’évoquait jamais l’avenir. Ce qui est sûr, c’est que, déjà à l’époque, Drazen aimait parler football. C’est sa vie. Et si nous sommes ici aujourd’hui, c’est que nous sommes des passionnés."

Drazen Brncic : "Je savais que Dante suivait des cours d’entraîneur. Il a commencé très tôt. Je suis toujours étonné de voir un attaquant qui soit aussi intéressé par le coaching. D’habitude, ce sont plutôt les gardiens qui deviennent coach car ils ont une vision différente, ils voient tout le jeu devant eux."