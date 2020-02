Nikola Lozina, personnage de téléréalité française, et le RFC Liège, c’est une histoire d’amour. Nikola Lozina et Drazen Brncic, c’est encore une histoire d’amour. Nikola Lozina, Drazen Brncic et la Croatie, c’est aussi une histoire… d’amour.

Alors, depuis que le coach croate a signé au matricule 4, la star de la téléréalité vit un rêve d’enfant. “Drazen et moi avons été voisins à Rocourt pendant près de 15 ans. Je suis un grand supporter du RFCL, où j’ai fait toutes mes classes de jeune, explique Lozina. D’ailleurs, l’épouse de Drazen est la meilleure amie de ma mère.”

(...)