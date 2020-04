Une joie quelque peu entachée par ces circonstances exceptionnelles.

Jeudi soir, l'Association Royale Belge de Hockey (ARBH) annonçait la fin du championnat Dames et Messieurs de la Belgian League, suite à la crise sanitaire.

Si aucun titre de champion de Belgique n’a été décerné et aucune équipe n’est descendue de division, les deux premiers clubs de D1, D2 et D3 monteront vers la division supérieure.

Une décision qui offre à l’Old Club de Liège, qui était classé deuxième en D1, une montée vers la prestigieuse Division d’Honneur (DH).

Du côté du club, c’est un sentiment mitigé entre joie et déception comme l’explique Jean-François Bourlet, président du club: "Evidemment nous sommes contents, mais c’est un sentiment mitigé en vue des circonstances. Cette montée, on la doit à 90% au talent de l’équipe et aux résultats qu’ils ont rapportés, mais aussi à 10% à la tragédie que nous sommes en train de vivre."

Le président poursuit : "C’est dommage parce que le hockey c’est un sport d’équipe et une montée ça se fête en équipe."

Du côté des joueurs liégeois, le confinement ne les a pas empêchés de fêter cette victoire, puisque dès cette annonce, l’équipe s’est rassemblée virtuellement pour savourer ensemble cette réussite par vidéoconférence. "On est tous hyper heureux, c'est beaucoup de sacrifices pour des amateurs. 3 ou 4 sessions d'entraînements par semaine, mais le jeu en valait la chandelle", explique Mathieu Neuprez, un des joueurs de l’équipe. "On aurait tous préféré monter "à la régulière" évidemment, mais c’est malheureusement impossible au vu des circonstances", poursuit le hockeyeur.

C’est la 3e fois dans l’histoire du club, qu’une équipe monte en Division d’honneur, la dernière montée date de 2008. "L’année prochaine, nous allons nous retrouver avec 14 équipes en DH dont 4 descendantes. Evidemment on ne part pas favoris, d’autant plus qu’on a un budget ridicule comparé aux autres clubs", explique le président sang et marine.

Jean-François Bourlet clôture: "Les joueurs visaient cette année la 6e place au classement, ils terminent aujourd’hui la saison à la 2e place et ils avaient de grandes chances de conserver ce classement, jusqu’à la fin du championnat. C’est une équipe constante. L’objectif l’année prochaine sera de se maintenir."

Rien ne semble arrêter cette équipe qui en deux saisons, est montée deux fois de division en salle et deux fois de division en outdoor.