Le seul club liégeois en Division d’Honneur est le Old Club. Situé à Rocourt, le club évolue à son rythme mais a eu la chance (ou le talent) de voir son équipe élite passer de D2 en D1 puis en Division d’Honneur en trois ans à peine. Le classement marque cependant la différence entre les clubs qui vivent à ce niveau depuis plusieurs saisons et le Petit Poucet liégeois qui vient à peine de mettre les pieds sur le terrain de l’élite du hockey sur gazon.

Cédric Granjean, vice-président du Old Club, ne se montre pas du tout alarmiste.



"En trois ans, nous avons monté trois échelons. C’est déjà une belle performance. En arrivant en DH, on savait que ce ne serait pas une balade de santé. Nos budgets sont limités par rapport aux grandes équipes nationales et il est clair que nous ne pouvions pas rivaliser avec les meilleurs. Ceci dit, on a une équipe motivée, soudée, qui prend chaque match à ce niveau comme une nouvelle expérience. On rencontre des équipes prestigieuses avec des renforts étrangers et nos joueurs vivent des rencontres incroyables, inoubliables, formatrices. On s’attendait à être dans le bas de classement. Il n’y a pas photo : les niveaux sont différents. On espère vraiment se maintenir et demeurer la seule équipe liégeoise à ce niveau. Nos joueurs apprennent énormément à chaque match, qu’il soit soldé par une victoire ou par une défaite. Vous comprendrez que le moral est au beau fixe. Nous allons mûrir avec cette expérience même si cette situation au classement était prévisible."

Le Old Club n’est donc pas en perdition et vit cette expérience au plus haut niveau comme un nouveau challenge à prendre avec modestie. L’avantage est de voir que le club liégeois est en réveil et que les jeunes suivent avec de bons résultats en U14 par exemple. "On va tout faire pour se maintenir, et on y croit", conclut Cédric Grandjean.