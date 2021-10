Visé s’attaque-t-il à une montagne ? N’exagérons rien. Mais les Visétois ont un sacré défi à relever ce week-end, stimulant et évocateur à la fois : être la première équipe, dans ce championnat, à renvoyer l’Olympic de Charleroi à ses chères études. Le Patro, Tirlemont, Heist, Winkel, Dessel et La Louvière Centre s’y sont cassé les dents jusqu’à présent.

L’Olympic reste donc la seule équipe invaincue de la série. Celle qui a enregistré le plus grand nombre de partages aussi, quasiment tous obtenus en déplacement. Des Dogues difficilement manœuvrables donc, imbattables depuis un mois et demi, mais sans doute légèrement en retard sur leur plan de marche d’un point de vue comptable.

Probablement dans un état d’esprit un peu similaire à celui des Visétois, et leur un sur six, depuis deux semaines. L’URSLV n’a pas réussi à se relancer comme elle l’aurait souhaité la semaine passée contre Knokke. "Le groupe était déçu du match nul", raconte le coach adjoint Bernard Smeets. "Il y avait tout de même des points de satisfaction : pas de défaite, une clean sheet, des occasions de but aussi que nous n’avons malheureusement pas su mettre au fond." (...)