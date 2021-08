"Ce sont deux renforts importants pour mettre de la concurrence dans le noyau, explique Guy Thiry. Il reste encore de la place pour deux ou trois joueurs au minimum."

Le premier transfert estival de Visé se nommait Marten Wilmots, fils de l'ancien sélectionneur fédéral. Il s'engagait pour deux saisons, plus une en option.A l'entraînement depuis quelques semaines, c'est à présent l'autre fils de Marc, Reno, qui a signé. Agé de 24 ans, il connait bien la maison puisque c'est à Visé qu'il a en partie été formé. Il évolue au milieu de terrain et a signé pour une saison, plus une en option, apprend-on ce mercredi.Autre renfort: Lillo Guarneri. Un gardien belgo-italien, gaucher, né à Liège en 2022. Ces deux dernières saisons, il évoluait à Mouscron après être revenu de Milan où il a joué avec les U17 et U18. Il est également passé par le centre de formation du Standard de Liège jusqu'en U17. Chez les Oies, il s'est engagé pour trois saisons, dont une en option, et fera partie des gardiens avec Arthur Cremer et Benjamin Thomé.