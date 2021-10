Il ne se passait absolument rien dans les premières vingt minutes du match, les deux blocs se neutralisant dans un interminable round d'observation. C'est alors que Delbergue recevait le ballon au point de penalty, et expédiait une demi-volée qui manqua de surprendre Guameri. Le jeu était rugueux avec beaucoup de duels. A la demi heure de la partie et sur coup-franc, Ghesquière armait une frappe puissante, forçant le portier liégeois à la détente. Vanderbercq loupait ensuite la cible suite à un solo sur le flanc droit.



L'Olympic émerge en seconde période

Visé procédait à un changement avec l'entrée au jeu de Legear, celui-ci apportant de la vivacité sur le front de l'attaque liégeoise. Il convertissait d'ailleurs un penalty donnant l'avance à ses couleurs. En fin de match l'Olympic égalisait suite à un cafouillage dans le rectangle. On pensait le match se terminer sur un score nul, c'était sans compter sur l'opportunisme de Felix qui plantait encore deux buts en faveur des Carolos. Les Dogues signaient leur premier succès en déplacement depuis deux ans !



Fiche technique

Visé : Guameri, Thuys, Perseo, (70e Brrou), Cascio, Sangare, Manfredi, Schillings, Gerrits, Bonemme, Musset ( 56e Legear), Wilmots.

Olympic : Moriconi, Felix, Corneille, Ghesquière, Delbergue, Vanderbercq, Lioka Lima, Gündogan, (60e Cetiner), Cottet (45e Zorbo), Ito Singa, Guedj (70e Mansouri).

Arbitre : M. Meys.

Avertissements : Delbergue, Gerits, Bonemme, Zorbo.

Les buts : 60e Legear sur pen. (1-0), 65e et 87e Felix (1-1 et 1-2), 90e Cetiner (1-3).