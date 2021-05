L'URSL Visé sera totalement en ordre pour la D1B dès cette semaine Liège Matthias Sintzen Il est le seul club de Nationale 1 à avoir la licence pour l'antichambre de l'élite! © URSL Visé

En passant par la case de la CBAS, l'URSL Visé est parvenue à décrocher sa licence pour la D1B pour la saison prochaine. Les chances de voir le club monter sans avoir joué suite à la saison décrétée blanche ne sont que minimes pour ne pas dire inexistantes. Toujours est-il que les Mosans sont les seuls à avoir obtenu ce précieux sésame.



Pour être en ordre pour le niveau professionnel, ils devaient mettre à jour le contrat de leur coach José Riga et remettre le stade en conformité. Les travaux devaient en principe être réalisés au moment de l'introduction du dossier de licence mais ce n'était pas le cas, bien que le club disposait de tous les devis nécessaires pour les quelques sièges et lux (éclairage) manquants.



Mais le stade de la Cité de l'Oie sera en ordre dès la fin de cette semaine, comme promis par les dirigeants. Ainsi, des sociétés procèdent à l'installation d'une nouvelle tribune assise derrière le but situé en face de la buvette et de treize éléments chacun pourvus de huit lampes led sur chaque pylône. Soit un total de 416 lampes led pour le terrain A.



Reste maintenant à savoir ce qui se décidera dans les coulisses de la Pro League et de l'Union belge de football au sujet de la composition de la D1B la saison prochaine...