Liège L'URSL Visé transfère un ex-espoir du Standard Matthias Sintzen

Un milieu de terrain de 22 ans va débarquer à la Cité de l'Oie.



Ce n'est un secret pour personne: Visé a bien l'intention de se renforcer durant ce mercato pour vivre une deuxième partie de saison la plus sereine possible. Dans le sens des départs, Fayssal Bourard est parti pour Tilleur et Kasmi devrait également aller fouler d'autres pelouses.



Par contre, Visé actera l'arrivée de Martin Remacle dès janvier. Un milieu de terrain très prometteur lors de sa formation au Standard de Liège. C'est ce qu'annoncent nos confrères de Sudpresse ce mardi matin. Le médian est également passé par Torino et par Chypre. Il avait aussi effectué un test à Seraing, sans succès.



Martin est le demi-frère de Maxime Crahay, le portier de Huy.