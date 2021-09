C’est une tradition longue de plus d’une décennie désormais : William Waseige organise ce samedi, de 9h à 12h rue Ernest Malvoz (Hall Omnisports de Bressoux), son annuelle bourse de Liège pour collectionneurs Cyclisme et Football. "Une bonne quarantaine d’exposants et plus de 110 tables ont été réservées, explique l’organisateur. Avec la crise sanitaire, l’édition 2020 avait connu une baisse de fréquentation ; mais cette dernière est nettement à la hausse pour l’édition de ce week-end." Nul doute que les visiteurs piaffant d’impatience de retrouver l’ambiance particulière de ces événements se déplaceront en masse !

Comme lors de chaque bourse, des invités seront présents. "Léon Semmeling, mon frère Frédéric, Thierry Luthers (qui dédicacera son livre) ainsi que Kiki l’Innocent ont d’ores et déjà annoncé leur venue. J’espère encore des confirmations d’autres personnalités."

Comme toute bourse qui se respecte, vous pourrez trouver une variété d’objets allant des pins aux images Panini en passant par les vareuses, tickets, programmes de match, livres, bidons… Et en cas de petit creux, boissons et petite restauration sont à disposition. Quant aux mesures en vigueur, elles n’entraveront ni la bonne humeur ni la sécurité des participants. "Nous ne serons pas plus de deux cents visiteurs simultanément dans la salle de Bressoux. Dès lors, aucune mesure spéciale ne sera d’application."

